Na Figueira da Foz, as escolas de samba pensam já no Carnaval do próximo ano mas, antes disso, se a situação o permitir, ainda poderá sair à rua o Carnaval de verão.

As escolas de samba ainda chegaram a fazer planos para uma passagem em trio elétrico pelas várias freguesias da Figueira da Foz, mas o confinamento acabou por orbigar o carnaval a ficar em casa.

Se a situação sanitária melhorar, poderá ser possível repetir o já habitual desfile no Carnaval de verão