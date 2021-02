Homem apanhado em flagrante a roubar material de hotel encerrado no Algarve

A GNR de Almancil, no concelho de Loulé, deteve um homem de 34 anos apanhado em flagrante no sábado a furtar diversos objetos de um hotel encerrado em Almancil, informou esta terça-feira aquela polícia.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR adiantou que foi alertada pela empresa de segurança que faz a vigilância da unidade hoteleira, após um dos elementos ter detetado uma "viatura suspeita, estacionada num terreno adjacente ao hotel".

Depois de ter solicitado apoio a um colega, "aproximaram-se da viatura", tentando aperceber-se se havia algum "arrombamento", tendo encontrado uma porta aberta.

O homem foi detetado "com algumas peças" com as quais se "preparava para se colocar em fuga", frisou a mesma fonte do comando de Faro da GNR.

Segundo a GNR, o detido tinha na sua posse "quase uma dezena de placas de fogão, uma torneira, um micro ondas e diverso material de cozinha", cujo valor total ainda não foi apurado.

O homem teria como intenção "vender essas peças para angariar alguma receita", acrescentou.

Os vigilantes conseguiram reter o indivíduo até à chegada dos militares, que o detiveram e constituíram arguido.

O homem foi posteriormente libertado com termo de identidade e residência e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé, acrescentou.

Os objetos furtados foram apreendidos e entregues ao legítimo proprietário, adiantou a GNR.