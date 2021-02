Homem espancado e estrangulado em Borba. Corpo encontrado numa casa

O homem que morreu esta terça-feira em Borba, no distrito de Évora, foi "espancado e estrangulado" e o corpo encontrado no interior de uma habitação da cidade, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Anteriormente, contactada pela Lusa, uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) tinha adiantado que "um homem foi esfaqueado por outro, que fugiu", e que as autoridades policiais estavam a tentar localizar o agressor.

Fonte do CDOS de Évora indicou que a vítima mortal é um homem de 54 anos e que o óbito foi declarado no local.

A mesma fonte precisou que o corpo foi encontrado numa habitação localizada na Rua Tomáz D'el Negro, tendo o alerta sido dado às 18:17.