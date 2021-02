A cidade da Amadora vai ter mais 1.000 árvores em diversos arruamentos, parques e jardins, no âmbito do Plano de Arborização da câmara municipal para valorização ambiental e para melhorar a qualidade de vida das pessoas, informou o município.

A plantação das árvores visa assegurar a regularização microclimática (função termorreguladora, controlo da humidade, das radiações solares, proteção contra o vento, entre outras), promovendo a purificação da atmosfera e a valorização ambiental das áreas urbanas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, refere em comunicado, a Câmara Municipal da Amadora liderada por Carla Tavares (PS).

"Com vista à consolidação progressiva da sua estrutura arbórea, pretende-se atingir as metas delineadas no 'Plano Estratégico de Arborização do Concelho da Amadora' e implementar as medidas previstas no 'Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas', nomeadamente quanto à densificação da estrutura ecológica urbana como forma de redução da vulnerabilidade a ondas de calor e à mitigação das ilhas urbanas de calor, nas quais a árvore assume um papel fundamental", sublinha o município.