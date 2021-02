Autoridade Marítima alerta para estado do mar na Terceira e Graciosa

A Autoridade Marítima alertou hoje para a possibilidade de agravamento do estado do mar, a partir de sexta-feira, nas ilhas Graciosa e Terceira, com ondas que poderão ser superiores a seis metros.

Em comunicado enviado às redações, a Capitania do Porto de Angra do Heroísmo e a do Porto da Praia da Vitória alertam para a possibilidade de "agravamento do estado do mar, acompanhado por vento fresco", informando que "a agitação marítima de oeste poderá atingir as ilhas Graciosa e Terceira com altura significativa superior a quatro metros" na madrugada de sexta-feira e "aumentando ao longo do dia para valores superiores a seis metros".

Estas condições de "agravamento do estado do mar" deverão manter-se ao longo do próximo sábado e domingo, segundo a Autoridade Marítima.

Assim, a comunidade marítima é aconselhada a adotar medidas de precaução e de proteção, evitando "as áreas de maior exposição à ondulação, verificando e reforçando a amarração ou, preferencialmente, varando em lugar seguro as suas embarcações".

A população em geral "não deve frequentar as zonas costeiras, em especial as expostas à ação direta da agitação marítima".