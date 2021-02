Chumbos inéditos na segunda época da prova de Internato Médico de Saúde

Dos 12 candidatos que se inscreveram na segunda época da prova de Internato Médico de Saúde Pública, apenas quatro foram aprovados. A antecipação do exame, sem aviso prévio considerável e o facto destes profissionais estarem destacados no combate à pandemia, poderá ter levado a uma falta de preparação.

A Associação de Médicos de Saúde Pública diz que é preciso encontrar um equilíbrio entre a formação destes profissionais e o seu papel no combate à pandemia, para que não sejam prejudicados.

12 candidatos: três desistiram e apenas quatro passaram

Ao contrário do que aconteceu na primeira época do exame de Internato Médico de Saúde Pública, em abril do ano passado, em que os 24 candidatos foram aprovados e concluíram a especialidade, na segunda época, dos 12 candidatos iniciais, três desistiram antes de realizar a prova, e dos nove que a fizeram apenas quatro passaram.

De acordo com o Diário de Notícias, a prova foi antecipada em cerca de um mês, para 22 setembro, sendo que os candidatos foram notificados apenas uma semana antes.

Durante a pandemia, cabe a estes profissionais a realização dos inquéritos epidemiológicos, que permitem identificar as cadeias de transmissão.

Para a Associação de Médicos de Saúde Pública, este é um aspeto essencial para controlar os contágios, mas os profissionais não podem sair prejudicados durante os estágios por focarem as suas funções no combate à pandemia.

A SIC questionou a Administração Central do Sistema de Saúde, entidade responsável pela realização dos exames, relativamente à antecipação da prova, sem um aviso atempado, e aos chumbos, mas até ao fecho desta reportagem não obteve resposta.