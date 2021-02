Famílias monoparentais e pais que apoiem os filhos à vez com salário pago a 100%

O reforço dos apoios aos pais que ficam com os filhos em casa por as escolas estarem fechadas, devido à pandemia, esteve esta quinta-feira na agenda do Governo.

O Conselho de Ministros aprovou hoje as propostas, apresentadas na quarta-feira aos parceiros sociais.

Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra Mariana Vieira da Silva revelou que o Governo aprovou o alargamento do apoio à família. Até aqui, o apoio destinava-se apenas a famílias em que pelo menos um dos progenitores estivesse em teletrabalho.

Foi também aprovado o decreto-lei que altera o modelo de ensino e formação da administração pública.

As regras para o novo apoio às famílias

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, confirmou a aprovação da medida que permite aos pais a possibilidade de escolher entre o teletrabalho e o apoio à família.

Esta situação aplica-se a famílias monoparentais, a agregados com "um filho ou outro dependente" que frequente a escolaridade até ao 4.º ano ou a situações em que exista um dependente com deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Se os pais alternarem "semanalmente" o apoio à família ou se a família for monoparental, a Segurança Social assume o pagamento da diferença "entre os 60% e os 100%" da remuneração.

No caso das famílias monoparentais ou quando os progenitores assumem, de forma alternada, os cuidados, o montante da compensação vai passar dos 66% para os 100%. Nos restantes casos, o montante a receber mantém-se nos 66% do salário base.

"É tanto uma política pública como uma forma de promover a conciliação a partilha", referiu Ana Mendes Godinho.

A ministra explicou também que o objetivo desta nova medida de apoio excecional às famílias é que os pais alternem entre si, independentemente de estarem no local de trabalho ou em teletrabalho.

Estas medidas vão entrar em vigor “a seguir à publicação do diploma”, disse Ana Mendes Godinho, sem referir uma data concreta.

Pais têm de informar empresas "três dias antes"

Os pais em teletrabalho que vão poder aceder ao apoio à família têm de informar a empresa “três dias antes” de transitarem para esse regime.

“Esta alteração permite que os trabalhadores possam, nos três dias anteriores a passar para o apoio à família, informar a empresa, que optará pelo apoio à família e não pelo teletrabalho”, referiu a ministra do Trabalho.

Ana Mendes Godinho revelou também que, nos primeiros 15 dias de confinamento de janeiro, deram entrada 68 mil pedidos de apoio à família e que, no ano passado, o total destes pedidos ultrapassou os 200 mil.

Contratação de enfermeiros estrangeiros considerada de "especial interesse público"

O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução fundamentada "que decreta o especial interesse público da manutenção das disposições relativas à contratação de enfermeiros estrangeiros", na sequência da providência cautelar interposta pela Ordem dos Enfermeiros.