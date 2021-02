Artesanato em vime dos Açores torna-se mais popular

As peças em vime feitas nos Açores estão a ter cada vez mais procura: na ilha de São Miguel, é a cozedura vulcânica que atrai os compradores.

Por entre a neblina e constante do vale das Furnas, João e o filho Alcídio caminham juntos para manter uma prática única dos Açores. Depois de colhido, o vime é empilhado aos molhos sobre água a ferver e coberto por um plástico.

Três horas depois está cozido pelo vapor do vulcão das Furnas. O trabalho é arriscado e muito poucos se atrevem a fazê-lo.

As hastes, ainda húmidas, são descascadas uma a uma, num trabalho que demora vários dias. Depois, são colocadas a secar na rua. O processo é feito maioritariamente à mão e as máquinas são só usadas para cortar as fibras.

A pandemia tirou a João e ao filho as feiras onde costumavam vender as peças de artesanato. No entanto, os pedidos continuam a chegar de várias ilhas e, até, do continente.