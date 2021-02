Capitania do Funchal alerta para agitação marítima forte até final de sábado

A Capitania do Porto do Funchal alertou esta sexta-feira para as más condições meteorológicas, com agitação marítima, vento forte e má visibilidade até às 18:00 de sábado no arquipélago da Madeira, aconselhando que as embarcações fiquem nos portos de abrigo.

Em comunicado, o capitania recorda as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para que a ondulação na costa norte será de noroeste de dois a três metros passando gradualmente de oeste/noroeste de 3,5 a cinco metros e na costa sul de sudoeste de um a dois metros passando para dois a 3,5 metros a partir da noite e temporariamente quatro metros na parte mais oeste.

Face a estas condições, a Capitania do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira a partir das 03:00 horas de sábado sob aviso laranja para precipitação nas zonas montanhosas (entre as 03:00 e as 09:00) passando a amarelo (entre as 09:00 e as 12:00) e aviso amarelo para vento (entre as 03:00 e as 12:00).

A costa norte estará sob aviso amarelo para precipitação (03:00 e 12:00 de sábado) e para agitação marítima (entre as 06:00 de sábado e 12:00 de domingo).

A costa Sul e a ilha do Porto Santo estarão também sob aviso amarelo para precipitação e vento até às 12:00 de domingo e para agitação marítima até às 12:00 de domingo.