Cartaxo com aumento nas faturas de gás natural. Taxa de Ocupação de Subsolo cobrada aos moradores

Os moradarores do Cartaxo receberam as faturas de gás natural de janeiro com valores muito acima do normal, devido à Taxa de Ocupação de Soubsolo.

O valor está relacionado com a utilização de terrenos municipais por parte das operadoras, para garantir a distribuição de gás natural aos clientes que estão ligados à rede de serviço público.

Há casos em que a taxa foi mais do dobro do que o valor de consumo.

Os moradores estão revoltados com a autarquia e exigem que suspenda e faça uma revisão a esta taxa, que nunca foi cobrada aos moradores.

De acordo com o presidente da Câmara do Cartaxo, a Taxa de Ocupação de Subsolo começou a ser cobrada à Tagusgás em 2015, para equilibrar o Orçamento do município, que está sobreendividado, mas até ao ano passado a empresa nunca tinha pagado. A Tagusgás liquidou a dívida cinco anos depois e começou a cobrar o valor da Taxa que pagava à autarquia aos moradores no início deste ano.

Para a DECO, devem ser implementados limites máximos na cobrança da taxa pelos municípios.