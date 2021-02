Chuva intensa provoca inundações em Cascais 

A chuva intensa provocou este sábado inundações no concelho de Cascais.

O centro da vila acumulou muita água, que acabou por entrar em alguns estabelecimentos comerciais.

A marginal em Oeiras esteve cortada ao trânsito durante quase duas horas, no sentido Cascais-Lisboa. Reabriu pouco depois das 17:00.

Também a circulação de comboios na Linha de Cascais está interrompida, entre São Pedro do Estoril e Cascais, devido à queda de uma árvore de "grandes dimensões", como adianta fonte da Infraestruturas de Portugal, citada pela Lusa.

O presidente da Câmara de Cascais já reuniu com o serviço municipal da Proteção Civil para identificar as zonas mais críticas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para a possibilidade de ocorrência de "cheias relâmpago" em zonas urbanas devido à subida do nível dos rios, disse aos jornalistas o adjunto de operações nacional Sérgio Trindade.

Sérgio Trindade acrescentou ainda que situações de cheias poderão também ocorrer em zonas historicamente afetadas pelo fenómeno, como Águeda (distrito de Aveiro), o rio Vez (Viana do Castelo), e nas bacias hidrográficas dos rios Minho, Lima (Viana do Castelo) ou Sorraia (Santarém).

"As bacias hidrográficas de todo o país já se encontram a níveis bastante elevados, portanto a precipitação forte e persistente vai tornar as bacias hidrográficas com a sua capacidade no limite", alertou o responsável, o que, com as descargas, poderá provocar inundações.