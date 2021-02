Mau tempo provoca estragos em Portugal 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, até às 18:00 deste sábado, 616 ocorrências devido ao mau tempo, em Portugal.

Os distritos de Lisboa, Leiria e Setúbal são os mais atingidos. Em termos de infraestruturas, o maior dano aconteceu na linha ferroviária de Cascais, onde a queda de uma árvore de grandes dimensões danificou a catenária. A circulação de comboios teve de ser interrompida, nos dois sentidos da Linha de Cascais, entre São Pedro do Estoril e Cascais.

Na baixa de Cascais, a água concentrou-se à entrada de algumas lojas.

A ANEPC alertou este sábado para as consequências da subida do nível dos rios, com a ocorrência de "cheias relâmpago" em zonas urbanas.

Em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, foi registada a queda de árvores e de postes de eletricidade.

Em Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, caiu o famoso sobreiro do Castelo de Paio Mendes. Estava junto a um restaurante e, de acordo com o jornal "Região do Zêzere", o porte e a idade da árvore constituíam uma preocupação que já tinha sido sinalizada em assembleia municipal. Acabou por não resistir à chuva e ao forte vento.

No Alto Minho, a queda de árvores também obrigou à intervenção dos bombeiros em várias estradas, no distrito de Viana do Castelo.

O aviso laranja para o distrito do Porto deve-se à chuva, mas também ao vento e à agitação marítima. Porém, o mau tempo terá poupado a cidade de grandes estragos.

Os efeitos da passagem da depressão Karim por Portugal só irão aliviar na segunda-feira.