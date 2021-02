João Cotrim de Figueiredo diz que Adolfo Mesquita Nunes é "bem-vindo" no Iniciativa Liberal.

Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, admite apoiar uma eventual candidatura do ex vice-presidente do CDS à Câmara de Lisboa e diz que, no Porto, houve conversas com Rui Moreira.

Na mesma entrevista, Cotrim de Figueiredo disse ainda que, em comparação com o Chega, o Iniciativa Liberal é que é o verdadeiro fenómeno político em Portugal.