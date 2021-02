Depressão Karim. Termina o alerta amarelo em todo o país

Terminou às 13:00 deste domingo o alerta amarelo em todo o país.

A Proteção Civil registou 828 ocorrências relacionadas com o mau tempo no sábado, desde inundações a quedas de árvores e estruturas, sendo que metade das situações ocorreu no distrito de Lisboa.

A maioria das situações estavam relacionadas com inundações, quedas de árvores e quedas de estruturas. Mas também houve situações em que foi necessário fazer limpeza de vias.

Os distritos mais afetados no sábado foram Lisboa, Leiria, Setúbal, com "Lisboa a registar 53% ocorrências nacionais".

A depressão Karim também se fez sentir a norte, embora com menos intensidade. No Minho, os bombeiros tiverem de retirar também várias árvores que estavam a cortar as estradas do distrito de Viana do Castelo.

No Porto, apenas chuva e vento vigiados pela forte agitação marítima, mas sem grandes estragos a registar.

Continuando a descer para sul, em Aveiro campos submersos, pequenas inundações domésticas e muita chuva.



Há quase 30 anos que Cascais não vivia uma situação desta gravidade

Cascais foi uma das zonas do país mais atingidas pela chuva intensa.

Lojas, cafés, restaurantes não conseguiram travar a entrada da água. A baixa da cidade ficou inundada e agora é tempo de fazer contas aos prejuízos.

Uma situação desta gravidade e com estes níveis de chuva só tinha acontecido há quase 30 anos na cidade.

Também a circulação de comboios na Linha de Cascais esteve interrompida, entre São Pedro do Estoril e Cascais, devido à queda de uma árvore de "grandes dimensões", como adianta fonte da Infraestruturas de Portugal, citada pela Lusa. A circulação foi restabelecida às 21:40 de sábado.

Estrada abate em Soure

A força da chuva fez uma estrada abater e a circulação está cortada.

O repórter da SIC, Ricardo Venâncio, está local e faz o ponto de situação com o presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes.

Acredita-se que os efeitos da depressão Karim irão aliviar nesta segunda-feira.