Os finalistas do Seguro Direto Carro do Ano 2021 já são conhecidos.

Os sete automóveis eleitos são Citroën C4, Cupra Formentor, Hyundai Tucson, Seat Leon, Škoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3.

Um deles vai ser o sucessor do Toyota Corolla como Carro do Ano em Portugal, naquele que é o mais antigo e prestigiado galardão do setor automóvel no país.

A escolha dos jurados vai ser conhecida em março.