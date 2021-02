Oito postos territoriais da GNR da Guarda equipados com sistema de videoporteiro

O Comando Territorial da GNR da Guarda tem a funcionar sistemas de videoporteiro em oitos postos territoriais que estão com horário de atendimento reduzido, para assegurar uma resposta às solicitações dos cidadãos.

A GNR instalou, desde junho de 2017, sistemas de videoporteiro à entrada dos postos territoriais de Miuzela (no concelho de Almeida), Soito (Sabugal), Freixedas e Pínzio, (Pinhel), Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa), Gonçalo (Guarda) e em Loriga e Paranhos da Beira (Seia).

Os equipamentos de recolha de som e de imagem dispõem de um sistema bidirecional de voz e unidirecional de imagem, em que o cidadão contacta e fala com o operador (clicando num botão devidamente identificado), que por sua vez o consegue visualizar e corresponder às suas solicitações, podendo verificar visualmente as condições em que se encontra através de um monitor existente na Sala de Situação do Comando Territorial da Guarda, garantindo a proximidade ao cidadão.