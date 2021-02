Proteção civil regista cerca de 800 ocorrências devido ao mau tempo

O último balanço da proteção civil dá conta de cerca de 800 ocorrências. Metade foi registada no distrito de Lisboa, um dos mais afetados pelas chuvas e ventos fortes, seguido de Leiria e Setúbal.

A proteção civil explica que a noite foi mais calma e que as ocorrências estiveram sobretudo relacionadas com a queda de árvores.

Em termos de infraestruturas, o maior dano aconteceu no sábado, na linha ferroviária de Cascais, onde a queda de uma árvore de grandes dimensões danificou a catenária. A circulação de comboios esteve interrompida, nos dois sentidos da Linha de Cascais, entre São Pedro do Estoril e Cascais. Já na baixa de Cascais, a água concentrou-se à entrada de algumas lojas.

A ANEPC alertou no sábado para as consequências da subida do nível dos rios, com a ocorrência de "cheias relâmpago" em zonas urbanas.

Em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, foi registada a queda de árvores e de postes de eletricidade.

No distrito de Santarém, em Ferreira do Zêzere caiu o famoso sobreiro do Castelo de Paio Mendes. Estava junto a um restaurante e, de acordo com o jornal "Região do Zêzere", o porte e a idade da árvore constituíam uma preocupação que já tinha sido sinalizada em assembleia municipal. Acabou por não resistir à chuva e ao forte vento.

No Alto Minho, a queda de árvores também obrigou à intervenção dos bombeiros em várias estradas, no distrito de Viana do Castelo.

O aviso laranja para o distrito do Porto deve-se à chuva, mas também ao vento e à agitação marítima. Porém, o mau tempo terá poupado a cidade de grandes estragos.

Os efeitos da passagem da depressão Karim por Portugal só irão aliviar na segunda-feira.

Rajadas de vento que provocaram quedas de árvores na região de Aveiro

O mau tempo que se faz sentir em Portugal atingiu também a região de Aveiro, que registou queda de precipitação intensa e forte agitação marítima.

Fez-se sentir, sobretudo da parte da manhã deste sábado, com fortes rajadas de vento que provocaram quedas de árvores um pouco por toda a região, mas sem consequências graves.

À parte disso e de algumas pequenas inundações domésticas, a passagem da depressão resultou num dia de chuva intensa, deixando as ruas com os estabelecimentos fechados ainda mais desertas.

A forte precipitação que se fez sentir também colocou o rio Águeda sob vigilância devido ao histórico de inundações e aos alertas de risco de cheias rápidas. Um cenário que não se confirmou, as águas não saíram do leito nem se aproximaram dos níveis atingidos em Invernos passados, que causaram alagamentos na baixa da cidade.