Menores que estavam sozinhos numa casa há vários dias foram entregues a uma instituição

A PSP de Bragança resgatou cinco crianças, com idades entre 1 e 12 anos, que se encontravam sozinhas em casa há vários dias sem a presença de qualquer adulto, informou esta segunda-feira aquela força de segurança.

A situação foi detetada pelas autoridades, no sábado, depois de uma denúncia, que encontraram numa habitação em Bragança os cinco menores irmãos "em situação de exposição ao abandono e iminente perigo causado pela progenitora que se havia ausentado da residência".

A PSP descreve que as crianças "estavam descalças e vestidas com pijamas, sem qualquer conforto e com total desleixo e falta de higiene, sendo que dois meninos estavam 'sujos' e sem qualquer cuidado de higiene".

Os menores vão permanecer na instituição à guarda da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A mãe foi entretanto contactada pela PSP e deverá enfrentar um processo-crime por abandono de menores.