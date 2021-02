Na última década, apenas 6% dos crimes ambientais foram julgados em Portugal

Na última década foram denunciados em Portugal mais de 82 mil crimes ambientais. Destes, apenas 1.503 foram julgados, o que corresponde a 6%.

Cerca de 80.500 denúncias dizem respeito a incêndios florestais, 1.013 a danos contra a natureza e 558 por poluição. O código penal prevê pena de prisão para este tipo de crimes, mas foram todos resolvidos com multas.

As associações ambientais dizem que as penas devem ser mais adequadas por causa do impacto destes crimes no ambiente.

Nos últimos três anos, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território aplicou 30 milhões de euros em multas ambientais.