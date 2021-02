Aerodrómo de Tires apontado como ponto frágil para tráfico de droga

O aeródromo de Tires é o único em Portugal autorizado a receber voos de fora do espaço Schengen. É apontado por muitos como um ponto frágil para a entrada do tráfico internacional.

As autoridades brasileiras travaram o Falcon 900 da empresa Omni de levantar voo com destino a Portugal. Caso contrário a aeronave teria aterrado em Tires carregada com meia tonelada de cocaína.

Se nenhuma suspeita prévia existisse, o jato teria estacionado nos hangares da empresa, sem qualquer fiscalização por parte de qualquer força policial.

Todos os dias há funcionários que entram e saem do aeródromo, há viaturas de catering ou abastecimento de combustível que circulam na pista. Estas são entradas e saídas sem fiscalização permanente.