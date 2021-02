Nos últimos anos têm sido recorrentes os casos de poluição no rio Nabão, em Tomar, com espuma abundante e mau cheiro a invadirem a água. Na maioria das vezes, os efeitos são visíveis no seguimento de dias de chuva intensa.

Foram recolhidas amostras e apresentada queixa às autoridades competentes. O grupo parlamentar do PS já pediu para que a Agência Portuguesa do Ambiente seja ouvida em audiência na Assembleia da República sobre a poluição no rio Nabão.