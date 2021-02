Dezassete anos de prisão para homicida de homem que procurava drogas no Porto

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou esta terça-feira a 17 anos de prisão um homem por asfixiar até à morte outro que lhe pediu ajuda para se abastecer de drogas.

O homicida é um cidadão ucraniano e a vítima era um homem de nacionalidade brasileira, sendo que os factos ocorreram em 07 de dezembro de 2019, depois ambos se abastecerem de cocaína junto de um traficante na zona de Francos, no Porto, segundo as autoridades.

Em pena acessória, o homem foi condenado a extradição para o seu país após cumprir prisão.

O arguido, colocado em prisão preventiva à ordem do processo, apoderou-se de 800 euros que a vítima tinha em seu poder.

No início do julgamento, negou a prática de homicídio e admitiu apenas que roubou a carteira da vítima.

A versão do MP, que o tribunal veio a validar, foi outra: "Quando se dirigiram a um local escondido e pouco movimentado, supostamente com o objetivo de ambos consumirem aquele produto [droga], o arguido tentou retirar ao ofendido a carteira. Perante a resistência que aquele lhe ofereceu, atingiu-o com murros e pontapés em várias partes do corpo e asfixiou-o até à morte".

Na leitura do acórdão, o juiz presidente considerou que os factos da ausação "basicamente resultaram todos provados".

Disse que ofendido foi agredido "traiçoeiramente" e asfixado até a morte, com vista ao furto do seu dinheiro.