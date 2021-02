GNR apreende quase cinco toneladas de sardinha em Sesimbra

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR identificou esta terça-feira o mestre de uma embarcação e apreendeu 4.950 quilos de sardinha, com um valor estimado de 44.550 euros, numa ação de fiscalização no Porto de Pesca de Sesimbra.

Segundo um comunicado da GNR, a apreensão foi efetuada quando os militares do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Setúbal detetaram uma embarcação de pesca a efetuar a descarga de sardinha em dornas (pequenas embarcações de madeira) no cais de Sesimbra, no distrito de Setúbal.

A captura e a descarga de sardinha estão proibidas desde outubro do ano passado, no âmbito do período de defeso daquele que é considerado um recurso marinho de interesse estratégico para a pesca portuguesa.

Além da identificação do mestre da embarcação, um homem de 50 anos, a GNR elaborou o respetivo o respetivo auto de contraordenação, com coimas que podem ascender a 50.000 euros.

A GNR refere ainda que o pescado apreendido, após ser submetido a inspeção higiossanitária, será doado a instituições de solidariedade social da região.