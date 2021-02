Mulher em estado grave após ser atingida por ramo de árvore em Ponte de Lima

Uma mulher de 72 anos sofreu hoje "lesões bastante graves" após ter sido atingida na cabeça por "um ramo de grande porte" durante uma operação de abate de árvores, em Ponte de Lima, disse o comandante dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Lima, explicou que a mulher foi atingida por um "galho de grandes dimensões, que se desprendeu da árvore que estava a ser cortada".

"O galho desprendeu-se da árvore e atingiu a senhora na zona da cabeça, provocando-lhe logo traumatismos graves. Foi transportada para o hospital de Braga com lesões graves", disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

O acidente ocorreu cerca das 11:09, na freguesia de Queijada, no limite com o concelho de Vila Verde, distrito de Braga.

No local estiveram sete operacionais e três viaturas dos bombeiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, e a Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.