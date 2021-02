Deputados do PS pedem explicações à Ordem dos Médicos sobre processos de profissionais estrangeiros

35 deputados do PS pediram explicações à Ordem dos Médicos sobre os processos de comprovação de formação de profissionais estrangeiros. O Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos diz que as acusações não têm fundamento.

Em tempos de pandemia os deputadospediram celeridade nos processos que permitem aos estrangeiros exercer medicina em Portugal. Alexandre Lourenço, Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos disse que o requerimento não tem fundamento e que os deputados não conhecem a realidade do processo.