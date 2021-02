Infarmed alerta que champôs da Fructis podem ser confundidos com produtos alimentares

A Comissão Europeia avisou o Infarmed que os champôs e os amaciadores da gama Fructis de Garnier Hair Food podem ser confundidos por produtos alimentares devido à sua embalagem.

Segundo a autoridade nacional do medicamento, os produtos colocados no mercado pela L’ORÉAL "têm vindo a ser amplamente distribuídos no mercado europeu desde janeiro de 2020, não tendo sido reportado nenhum caso de ingestão intencional ou acidental".

Em causa estão os produtos com essências de Aloe Vera, Banana, Macadâmia, Melancia, Papaia.

"De entre as medidas acordadas com a autoridade competente belga (AFMPS) e com outras autoridades competentes europeias, incluindo o INFARMED, I.P., destacam-se as alterações no sistema de fecho e selagem das embalagens, que pretendem dificultar a sua abertura, e as advertências e outras informações ao consumidor incluídas na rotulagem de cada um dos produtos, sob a forma de texto, imagens ou outros sinais figurativos", pode ler-se na comunicação divulgada no site do Infarmed.