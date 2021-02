Por causa das fortes chuvas, a lagoa de Melides rompeu para o mar e deixou expostos os vestígios arqueológicos de um navio que terá naufragado na zona no século XVII.

Arqueólogos suspeitam que se trata do holandês Schoonhoven. Mas só se saberá com mais certeza depois dos resultados das análises dendrocronológicas (análise dos anéis de crescimento da madeira).

A SIC falou com António Batarda, da Direção-Geral do Património Cultural e com Alexandre Monteiro, do projeto Um Mergulho na História.