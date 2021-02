Recrutamento e formação de forças de segurança. IGAI apresenta propostas para novos elementos

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) quer alterar o processo de recrutamento e formação das Forças de Segurança. O objetivo é acabar com ações discriminatórias na PSP, GNR e SEF.

A nova estratégia quer apostar em testes psicotécnicos e no envolvimento de psicólogos na formação, monitorizar as redes sociais dos candidatos e reforçar a formação dos agentes já em serviço.

Para a IGAI estas propostas vão evitar a entrada nas Forças de Seguranças de pessoas com ideais que vão contra o Estado de Direito.

Para Sindicato dos Inspetores do SEF, que desvaloriza as propostas, não há lugar para comportamentos discriminatórios dentro do organismo. Já a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia considera as alterações importantes e acredita que partiram de problemas previamente detetados. E a Associação dos Profissionais da Guarda acredita que o problema vai além da formação.

As propostas para o recrutamento e formação fazem parte do Plano de Prevenção de Práticas Discriminatórias nas Forças e Serviços de Segurança, que a IGAI já apresentou ao ministro da Administração Interna.