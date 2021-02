Linha do Norte reabre no sentido norte-sul após atropelamento mortal em Pombal

A linha do Norte, cuja circulação esteve interrompida no sentido norte-sul, após um atropelamento que provocou uma vítima mortal, em Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal, reabriu hoje às 03:40, informou a Proteção Civil.

A circulação naquela linha esteve interrompida desde as 22:00 de quinta-feira.

O atropelamento ocorreu em Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, distrito de Leiria. A vítima mortal foi confirmada pelas duas fontes.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Pombal, uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.