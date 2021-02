Manifestações em solidariedade com o rapper Pablo Hasél em Lisboa e no Porto

Mais de 100 pessoas concentraram-se na tarde desta sexta-feira frente ao Consulado de Espanha, em Lisboa, e cerca de 50 no Porto, em solidariedade com o 'rapper' catalão Pablo Hasél.

Em Lisboa, a ação foi concluída com a entrega de uma petição nas instalações consulares pela sua libertação. Os manifestantes tinham todos máscara de proteção e cumpriram o necessário distanciamento, devido à pandemia de covid-19.

A iniciativa em Lisboa foi convocada pela "Plataforma Liberdade Pablo Hasél" destinada a demonstrar a "solidariedade política e humanitária" ao cantor catalão, à qual aderiu a União Antifascista Portuguesa (UAP - Secção portuguesa da Alternative International Movement) e outras organizações, incluindo a Assembleia Nacional Catalã (ANC).

No Porto, foram menos os que se deslocaram à baixa para dar voz à indignação. Luís Lisboa, membro da União Antifascista Portuguesa e promotor da manifestação no Porto, expressou à Lusa "um alerta muito importante, que está ligado a tudo aquilo que está a acontecer e a crescer em todo o mundo, a intolerância e a censura", enfatizando que a "censura não pode nunca tornar-se cultura".

RAPPER CONDENADO A 9 MESES DE PRISÃO POR GLORIFICAR O TERRORISMO E INJURIAR A MONARQUIA

O 'rapper' Pablo Hasél, detido na Universidade de Lérida (Catalunha), tornou-se um símbolo da liberdade de expressão em Espanha, depois de ter sido condenado a nove meses de prisão por, segundo a acusação, insultar as forças de ordem espanholas, glorificar o terrorismo e injuriar a monarquia.

Os factos pelos quais o 'rapper' foi condenado remontam a 2014 e 2016, quando publicou uma canção no YouTube e dezenas de mensagens no Twitter, acusando as forças de ordem, espanholas, de tortura e de homicídios.

Na semana passada, Pablo Hasél barricou-se na Universidade de Lérida, a sua cidade natal, na Catalunha, na companhia de um grupo de apoiantes, mas a polícia catalã conduziu-o à prisão, na manhã de terça-feira, para cumprir a pena. As manifestações começaram ao fim da tarde desse dia.

A condenação de Hasél a uma pena de prisão provocou uma onda de protestos em Espanha.