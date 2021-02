Morte de Ihor Homeniuk. Decorre hoje a sexta sessão do julgamento 

O julgamento dos inspetores do SEF acusados da morte do ucraniano Ihor Homeniuk continua esta sexta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Na sexta sessão, deverá ser ouvida uma testemunha considerada chave, uma mulher que trabalhava na empresa de vigilância, como relata a repórter da SIC, Carolina Reis.



Testemunha diz ter visto inspetores do SEF a agredirem Ihor Homeniuk

Paulo Marcelo, um dos seguranças do centro do SEF onde morreu Ihor Homeniuk disse esta quarta-feira, em tribunal, que viu os inspetores agredirem o cidadão ucraniano.

Foi uma versão diferente da que foi contada à Polícia Judiciária, o que levou a defesa a pedir a extração de certidões.

O vigilante disse que não queria prejudicar ninguém. Paulo Marcelo arrisca um processo crime por falsas declarações.

Três inspetores SEF - Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa - estão ser julgados pelo homicídio de Ihor Homeniuk. Os arguidos estão acusados de homicídio qualificado, punível com penas de até 25 anos de prisão.