ASAE suspende atividade de entreposto de alimentos de origem animal em Guimarães

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) procedeu à suspensão da atividade de um entreposto de géneros alimentícios de origem animal no concelho de Guimarães, no distrito de Braga, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASAE refere que as principais infrações detetadas foram o não cumprimento das condições de temperatura controlada e a inexistência do número de controlo veterinário (NCV), atribuído pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Segundo a ASAE, aqueles são pré-requisitos para que se mostrem cumpridas, perante os consumidores e as autoridades de controlo, as normas de segurança alimentar e o as disposições legais dos regulamentos europeus aplicáveis.

Durante a operação, os inspetores verificaram que nas duas câmaras frigoríficas de conservação do estabelecimento se encontravam armazenadas cerca de 12 toneladas de produtos ultracongelados à base de carne.