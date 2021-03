Casal esfaqueado por vizinho no Porto

Um casal foi esfaqueado no domingo à noite, no Porto, por um vizinho, de 73 anos, que foi, entretanto, detido, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do gabinete de imprensa do Comando Metropolitano da PSP do Porto, as vítimas são um homem, de 59 anos, atingido no pescoço, e uma mulher, de 71 anos, ferida numa mão.

O homem foi transportado para o Hospital de Santo António e a mulher recebeu tratamento no Hospital de São João. Embora considerado ferido grave, o homem ainda se deslocou até à esquadra mais próxima para apresentar queixa.

O suspeito, que usou uma navalha para agredir o casal vizinho, acabou por ser detido na sua residência, na Rua do Heroísmo, no Porto.

A fonte disse desconhecer os motivos que levaram à agressão. O detido será esta segunda-feira presente à autoridade judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.