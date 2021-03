Mais de cinco toneladas e meia de amêijoa-japonesa apreendidas no Montijo

A GNR de Setúbal apreendeu no Montijo mais de cinco toneladas e meia de amêijoa-japonesa, com o valor estimado de 55 mil euros, e identificou uma mulher de 43 anos, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a GNR revela que a apreensão decorreu de uma ação de patrulhamento de militares da guarda do Posto Territorial do Montijo (distrito de Setúbal), no sábado passado, quando detetaram várias pessoas a efetuar a "trasfega de mais de cinco toneladas e meia de bivalves".

De acordo com as autoridades, os bivalves estavam devidamente armazenados e acondicionados em sacos de rede, em duas viaturas, tendo sido apreendidos, pois não tinham documento de registo de moluscos e bivalves vivos, essencial para determinar a sua proveniência e qualidade em termos higiossanitários.

Os bivalves foram inspecionados pela autoridade veterinária municipal, que os considerou impróprios para consumo, tendo sido encaminhados para destruição.

Uma mulher de 43 anos foi identificada e alvo de um auto de contraordenação.

A GNR alerta que a captura deste tipo de bivalves sem que sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário pode colocar em causa a saúde publica, caso sejam consumidos, devido à possível contaminação com toxinas, sendo o documento comprovativo da origem do bivalve fulcral para a prevenção da introdução de forma irregular no consumo.