Câmara do Porto abre concurso para arrendar 500 imóveis para habitação acessível

A Câmara do Porto abriu um concurso para arrendar 500 imóveis para habitação acessível. Este é o segundo concurso público para contratação de arrendamento no âmbito do programa 'Porto com Sentido'.

Os requisitos dos imóveis

A tipologia pode variar entre T0 e T4, a área bruta tem de ser superior a 52 metros quadrados e os imóveis podem estar localizados em qualquer ponto da cidade. São estes os requisitos para quem tem imoveis e os quer arrendar à Câmara do Porto.

O objetivo é o arrendamento mais acessível para cerca de 500 imóveis. A câmara assume a diferença entre o valor da renda que o proprietário pretende receber e aquela que os inquilinos podem pagar.

Há ainda benefícios fiscais

Os senhorios ficam com isenção total de IRS ou IRC sobre os rendimentos prediais dos imóveis submetidos ao programa. Se o contrato for de cinco anos, aplica-se ainda a isenção do IMI durante esse período.

As candidaturas para a segunda fase do ‘Porto com sentido’ decorrem até 30 de novembro.