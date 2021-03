Fotógrafo "Lisboeta Italiano" morre aos 26 anos 

O fotógrafo português André Miguel Dias Andrade, conhecido como "Lisboeta Italiano", morreu no passado domingo, aos 26 anos, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória enquanto fazia uma caminhada.

A notícia foi avançada nas redes sociais da plataforma "Colectivo PROMETEU", da qual o jovem fotógrafo foi um dos fundadores.

Na publicação, é feito um tributo ao "Lisboeta Italiano":

"E todos os tributos não serão suficientes para explicar o brilho que tu tinhas. Mas o teu brilho continua a viver em mim, como um farol a dizer que sou capaz de tudo, porque foste tu quem teve paciência para me mostrar isso mesmo."





Numa entrevista à TimeOut em 2017, André Andrade revelou que começou a fotografar desconhecidos, na LX Factory, em Lisboa, para um projeto de estágio, e acabou depois por focar-se na comunidade LGBTI. Um dos projetos que teve foi a criação do calendário da associação de desporto inclusivo Boys Just Wanna Have Fun (BJWHF).

O funeral de André Miguel Dias Andrade aconteceu esta quarta-feira à tarde, em Santa Iria da Azóia.