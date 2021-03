Governo vai distribuir 100 mil vales para melhorar conforto térmico das habitações

Parte do dinheiro da “bazuca europeia” vai destinar-se a melhorar a eficiência energética. O Ministério do Ambiente anunciou que vão ser distribuídos 100 mil vales no valor de 1.300 euros pelas famílias portuguesas para pagar obras que melhorem o conforto térmico.

O objetivo do apoio que será distribuído pelas famílias portuguesas é melhorar o problema da pobreza energética que afeta cerca de dois milhões de pessoas em Portugal, de acordo com os dados da Eurostat relativos a 2019.

Dos seis milhões de edifícios de habitações, mais de metade foram construídos sem requisitos térmicos. O alerta da associação Zero não é de agora, mas o apoio do Governo só foi anunciado esta quarta-feira.

As famílias poderão concorrer a esta ajuda, mas não há prazos para as candidaturas, que poderão ser feitas antes da realização das obras. O Governo espera que este processo esteja concluído até ao fim de junho.