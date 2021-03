Incêndio de grandes dimensões consome restaurante da ilha Deserta

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir um restaurante na ilha Deserta, em Faro, no Algarve, esta terça-feira à noite.

O restaurante Estaminé, o único da ilha, estava em obras porque está fechado desde janeiro, por causa da pandemia. Não havia pessoas no interior do estabelecimento quando o incêncio começou.

As imagens que nos chegam mostram a enorme coluna de fumo e fogo no local.

Há registo de várias explosões, que podem ser de botijas de gás.

O alerta foi dado às autoridades pouco antes das 23:00.

De acordo com o comandante da Zona Marítima do Sul, Fernando Rocha Pacheco, as autoridades mobilizaram a Polícia Marítima e os Bombeiros Sapadores de Faro.