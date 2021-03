Zoo de Santo Inácio reforça estímulos com animais para compensar falta de público

O Zoo de Santo Inácio fechou portas há cerca de um mês e meio e para ultrapassar a falta de estímulos, que eram trazidos diariamente pelos visitantes, as equipas de tratamento reforçaram os truques que já vinham a desenvolver para que essa quebra não fosse tão sentida pelos animais.

A diretora do Zoo, Teresa Guedes, explicou à SIC que as atividades e os estímulos que os tratadores proporcionavam aos animais já aconteciam, mas com o confinamento foram reforçados e intensificaram-se. Por exemplo, são colocados em caixas alguns alimentos misturados com brinquedos para que os primatas tenham de procurar.

Houve uma intensificação dos estímulos, porque o pessoal do zoo, em Gaia, reparou que os animais estavam a ter mudanças de comportamento, estavam mais calmos e passavam mais tempo quietos.

O Zoológico de Santo Inácio tem 600 animais de 200 espécies. A diretora tem esperança que a reabertura aconteça no dia 5 de abril.