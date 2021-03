Fogos e área ardida diminuíram para metade nos últimos três anos

Nos últimos três anos diminuiu para metade o número de incêndios e a área ardida em Portugal ao mesmo tempo que duplicou o investimento na prevenção e combate, revelam os dados da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF),

No documento realça-se que nos últimos três anos foram reduzidos para metade o número de incêndios e a área ardida, com 9.690 incêndios em 2020, dos quais resultaram 67.000 hectares de área ardida. Comparando com os 10 anos anteriores (2008-2017) houve uma redução de 56% no número de incêndios e de 64% na área ardida.

O investimento em prevenção e combate aos fogos rurais duplicou nos últimos três anos, passando de 143 milhões de euros em 2017 para 289 milhões em 2020.

Segundo o relatório da AGIF, excluindo encargos diretos das autarquias e privados, do investimento de 143 milhões de euros em 2017 apenas 20% foi gasto em prevenção, enquanto em 2020 dos 289 milhões 45% foram para prevenção.