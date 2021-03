Marcelo presidiu reunião do Conselho de Ministros dedicada às florestas

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira de manhã, mas não como é habitual. Marcelo, em fim de mandato, foi convidado para presidir a reunião e com o tema das florestas e para ver aprovado o programa de ação e gestão integrada de fogos rurais.

Este foi o quarto Conselho de Ministros dedicado às florestas realizado pela atual governação do PS, depois de avançar com o pacote legislativo da reforma da floresta em outubro de 2016, inclusive o cadastro e a proibição de novas plantações de eucalipto, com a apresentação da versão final em março de 2017 e, depois, uma terceira reunião em outubro de 2018, ainda que tenham sido apresentadas medidas avulsas em outros momentos.