O Presidente da República vai condecorar todos os militares do 25 de Abril até à comemoração dos 50 anos da revolução.



Marcelo Rebelo de Sousa pretende que todos os militares que participaram na conspiração e no plano do 25 de abril sejam homenageados antes de 2024.

O chefe de Estado diz ao jornal Público que é "uma questão de justiça e de igualdade".

Na passada sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa homenageou 27 destes militares com a Ordem da Liberdade.

No total, 120 militares contribuiram para a Revolução dos Cravos.