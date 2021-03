Prolongado prazo para limpeza obrigatória dos terrenos devido aos incêndios

O Governo vai prolongar o prazo para a limpeza dos terrenos obrigatória devido aos incêndios, anunciou o ministro do Ambiente, Matos Fernandes.

Em declarações à TSF, Matos Fernandes justificou a decisão com as condições climatéricas, com muita chuva, que segundo o governante causa problemas de segurança devido à humidade nos solos.

No entanto, ainda não foi decidida qual a data que irá substituir o limite de 15 de março, em vigor até agora.

O ano passado a data para a limpeza de terrenos foi estendida até 31 de maio, ainda assim a GNR detetou 24.000 situações de incumprimento.