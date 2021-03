Tragédia de Entre-os-Rios. Ana Leonor foi a primeira bebé a nascer depois da queda da ponte

Passavam cinco meses da tragédia da queda da ponte em Entre-os-Rios, que vitimou 59 pessoas, nasceu Ana Leonor Moreira. Foi a primeira bebé a nascer entre os familiares das vítimas, não tendo chegado a conhecer a avó paterna e o tio.

“O que eu me lembro é os meus pais, o meu irmão e os meus familiares contarem-me sobre este acontecimento. Claro que gostava de ter a oportunidade de ter conhecido a minha avó e o meu tio e de conviver com eles mas tento fazê-lo através das fotos e das histórias que me vão contando”, conta a jovem que está prestes a fazer 20 anos.