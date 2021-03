Centenário do PCP. “É um discurso de resistência”

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, reafirmou este sábado, dia do centenário do partido, a fidelidade ao marxismo-leninismo, recusou ser "força de apoio" do PS e pediu "a intensificação da luta, de todas as lutas".

João Madeira considera que o discurso do secretário-geral do PCP era expectável, tendo aproveitando a comemoração do centenário para “tentar o equilíbrio entre 100 anos de história e a intervenção na conjuntura”, procurando retirar daí “vantagens de um passado histórico”.

O investigador afirma, ainda assim, que este foi um “discurso de resistência” e que tem “muita dificuldade” em traduzir-se na atual fase de desenvolvimento conjuntural. Defende ainda que o PCP percebe que tem um papel a desempenhar na representação política, procurando daí “retirar dividendos”.