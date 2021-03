Construção do novo aeroporto. Governo quer travar poder de veto das autarquias

O Governo já avançou com uma proposta de lei que impede o poder de veto das autarquias na construção de aeroportos.

Depois de um parecer negativo da Autoridade Nacional da Aviação Civil sobre a viabilidade do aeroporto do Montijo, o Executivo estuda agora novas soluções.

Esta proposta vai ser submetida à Assembleia da República para ser discutida e votada no Parlamento. Até agora, o Governo já conta com o apoio do PSD.

Em cima da mesa do Governo estão duas grandes hipóteses: o Humberto Delgado como infraestrutura principal e o Montijo como complementar; e um aeroporto totalmente novo, desta vez no Campo de Tiro de Alcochete. Mas, esta última poderá quebrar o contrato de concessão já assinado com a ANA Aeroportos.