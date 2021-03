Rui Rio não reage às críticas de Cavaco Silva e pede participação feminina na política

Rui Rio não reagiu às declarações de Cavaco Silva na manhã deste sábado numa videoconferência da academia das mulheres social-democratas. O antigo Presidente da República deixou alguns conselhos ao partido e pediu que o PSD defenda a democracia que diz estar amordaçada.

Rui Rio optou por não comentar o que foi dito por Cavaco Silva no regresso do antigo Presidente às intervenções políticas. O atual presidente do PSD falou apenas três minutos sobre o papel das mulheres na política portuguesa.

Cavaco Silva, durante um encontro online de mulheres social-democratas, deixou conselhos para que se ignorem partidos e pediu ao PSD que defenda a democracia que diz estar ameaçada. Sobre a pandemia, Cavaco Silva falou disse que os números envergonham o país e demonstram as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde.