22 mil famílias apoiadas pelo Banco Alimentar e mercado abastecedor de Lisboa em 2020

O Banco Alimentar e o mercado abastecedor de Lisboa apoiaram mais de 22 mil famílias em 2020, através de uma doação que ultrapassou as duas mil toneladas de alimentos, de acordo com dados do mercado.

"A parceria entre o Banco Alimentar e o MARL [mercado abastecedor da região de Lisboa] permitiu apoiar mais de 22 mil famílias durante o ano de 2020, numa iniciativa que promoveu a doação de mais de 2,1 mil toneladas de alimentos no ano passado", anunciou hoje, em comunicado, a empresa da Parpública.

De acordo com a empresa, os resultados são perto de 5% mais em comparação com o ano anterior, enquanto o apoio representou um investimento financeiro superior a 2,3 milhões de euros.

A parceria, que decorre desde 2007, conta com a colaboração das empresas e produtores do MARL.

O mercado abastecedor de Lisboa, que tem entre os seus acionistas as Câmaras Municipais de Lisboa e Loures, bem como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, agrega 800 produtores e operadores grossistas e de logística, que fornecem, todos os dias, 10 mil clientes, que, por sua vez, são responsáveis pelo aprovisionamento direto de mais de quatro milhões de pessoas.