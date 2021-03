À distância e através do telemóvel, o gado está a ser controlado por GPS na serra do Alvão

Os produtores de gado da serra do Alvão, em Vila Real, estão a apostar em coleiras com GPS para controlar os animais que andam a pastar no monte.

Perder um animal pode significar quilómetros ou ficar sem ele. O projeto "Rebanhos+", ainda em fase piloto, pretende seguir o movimento de vacas e cabras através do telemóvel e melhorar as condições de trabalho para atrair mais criadores para a atividade.

Nesta fase de projeto-piloto, vão ser colocados 30 coleiras GPS em animais na área da Serra do Alvão, que abrange quatro concelhos do distrito de Vila Real.