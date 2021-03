A FECTRANS está a pedir aos motoristas para recusarem fazer cargas e descargas em especial nos grandes centros de logística.

A Federação dos Sindicatos dos Transportes está esta segunda-feira em ações de luta em cinco distritos do país para alertar para os direitos dos trabalhadores e para os despedimentos no setor, que já recebeu a garantia do Governo para uma nova lei que para regular as cargas e descargas.